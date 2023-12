Fedez ha replicato contro quanto affermato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Atreju sul conto degli influencer.

Ad Atreju la premier Giorgia Meloni ha affermato di “diffidare” dagli influencer, facendo un chiaro riferimento all’affaire Ferragni-Balocco, che ha investito la famosa influencer nelle ultime ore. A replicare alle sue parole ci ha pensato il rapper Fedez, che attraverso le sue stories ha tuonato:

“Visto che bisognerebbe diffidare da me e da mia moglie, vi voglio elencare alcune cose che abbiamo fatto, cose per cui lo Stato non ha fatto praticamente nulla. Piccolo esempio, durante la pandemia io e mia moglie abbiamo fatto una raccolta fondi da 4 milioni di euro e abbiamo costruito in 10 giorni una terapia intensiva da 150 posti letti che ha salvato delle vite seduta stante. Sapete il Governo e la Regione Lombardia quanto ha speso per costruire la stessa terapia intensiva, con gli stessi posti letto, entrata in funzione una miriade di mesi dopo? 10 milioni di euro per curare forse un decimo delle persone che abbiamo curato noi e non il contrario. E voi dovreste diffidare da noi, non il contrario?”.

Fedez

Fedez: la replica contro Giorgia Meloni

Fedez ha deciso di rompere il silenzio contro quanto affermato da Giorgia Meloni ad Atreju e, attraverso le sue stories, ha preso le difese della moglie e ha ricordato le raccolte fondi e le azioni benefiche che avrebbero fatto insieme durante e dopo la pandemia.

Le affermazioni del rapper basteranno a placare le polemiche nei confronti suoi e della moglie? Chiara Ferragni ha preferito trincerarsi dietro al più totale riserbo dopo l’accaduto e in tantissimi, sui social, sono in attesa di sapere se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Con un comunicato ufficiale l’imprenditrice digitale ha fatto sapere che sarebbe stata “fraintesa”. Sarà vero?