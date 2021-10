Il rapper spiega ai suoi follower che cos’è il virus che ha colpito sua figlia Vittoria e invita tutti i genitori a prestare la massima attenzione e non prendere nulla alla leggera.

La piccola Vittoria è ancora in ospedale e Fedez torna, con i follower, a parlare del virus che l’ha colpita per mettere in guardia chiunque abbia un figlio. Virus respiratorio sinciziale, questa la terminologia medica che il rapper chiarisce nelle storie Instagram dando uno spaccato di cosa sia ciò che ha fatto stare male la sua bambina.

Vittoria sta bene ma Fedez mette in guardia dal virus respiratorio che l’ha colpita

Con delle storie su Instagram, Fedez spiega nel dettaglio cosa ha colpito la piccola Vittoria e mette in guardia tutti i genitori: “Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni. Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando. Questo virus RSV (Respiratory syncytial cirus) non va preso alla leggera”. Attualmente la piccola dei Ferragnez è comunque in buon salute e migliora di giorno in giorno. Ad annunciarlo oggi è proprio Chiara Ferragni con un post su Instagram accanto ad un bellissimo ritratto di famiglia: “Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora di essere tutta a casa e riunita come famiglia. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo così grati per tutta l’energia positiva che ci stato trasmettendo. Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai”.