Francesca Fagnani rivela che non c’è stata alcuna diffida contro Fedez in vista dell’intervista a Belve. La dichiarazione inaspettata.

Il 2 aprile ripartirà la nuova attesissima edizione di Belve, condotto da Francesca Fagnani, e tra i momenti più attesi c’è l’intervista a Fedez. L’annuncio dell’intervista ha fatto molto discutere e ha fatto nascere speculazioni e persino alcune fake news. Infatti, nei giorni scorsi hanno preso a circolare voci secondo cui Chiara Ferragni avrebbe inviato una diffida al marito in vista dell’intervista.

Tuttavia, a chiarire come stanno realmente le cose ci ha pensato la stessa intervistatrice, Francesca Fagnani, che ha rivelato quali saranno i contenuti dell’intervista tanto attesa al rapper.

Fedez a Belve: l’anteprima dell’intervista

Fedez, reduce da mesi intensi tra separazioni e vicende personali, si svelerà ai telespettatori in un ritratto a 360 gradi.

Fagnani ha dichiarato: “Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, ma alcuni problemi lo hanno bloccato. Ora siamo pronti.” Inoltre, ha smentito categoricamente le voci riguardanti una presunta diffida di Chiara Ferragni al marito, precisando: “A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà solo sul suo matrimonio. Tratterò Fedez come gli altri ospiti, offrendo una visione completa della sua persona“.

L’intervista promette quindi di essere un momento imperdibile per i fan di Fedez e per tutti coloro che seguono Belve.

Fedez: la diffida per non mostrare il volto dei figli sui social

Nei giorni scorsi si parlava di una battaglia a suon di diffide tra i Ferragnez. Secondo le voci, Fedez avrebbe diffidato la moglie affinché non mostrasse il volto dei figli sui social mentre Chiara dal canto suo avrebbe diffidato il marito per le possibili rivelazioni sulla loro vita privata durante l’intervista a Belve.

Poiché la voce sulla diffida fatta da Chiara è stata smentita, resta da vedere se Fedez ha realmente diffidato la moglie. Qual è la verità dietro le voci sulle diffide che stanno circolando da giorni?