Fedez e Chiara Ferragni hanno postato i video del figlio Leone, che ha dimostrato il suo amore verso il papà, ricoverato in ospedale.

Sono ore di grande preoccupazione per la famiglia Ferragni-Lucia ora che Fedez ha pubblicamente annunciato di esser stato ricoverato per una rara forma di tumore neuroendocrino del pancreas. Sui social il rapper e Chiara Ferragni hanno postato anche alcuni video del figlio Leone, che dopo aver fatto uno speciale regalo per il papà gli ha detto: “Papà, non farti prendere dalle ansie”, e ancora: “Papà, rimettiti presto così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo”.

Fedez

Fedez: i messaggi del figlio Leone

Fedez si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele, dove ha subito un delicato intervento per rimuovere un tumore al pancreas. Sui social il rapper e sua moglie non hanno mancato di condividere con i fan alcuni aggiornamenti sulle ultime ore, e il rapper ha anche postato un commovente video dove lo si vede commuoversi fino alle lacrime quando, in ospedale, il figlio Leone gli ha consegnato uno speciale regalo realizzato apposta per lui (poco prima dell’intervento). Si tratta di un piccolo dipinto su cui era scritto: “Auguri papà, ti voglio bene”.

Il rapper, che nei giorni scorsi ha annunciato la sua malattia, ha dichiarato che l’amore dei suoi figli gli starebbe dando la forza di pensare positivo. “Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”, aveva scritto in una sua story via social.

