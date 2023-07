Siparietto tra Fedez e suo figlio Leone. I due hanno improvvisato un dialogo sulla politica. La reazione del piccolo è diventata virale.

Continuano le vacanze padre-figli per Fedez e i suoi Leone e Vittoria. Il rapper prosegue questi giorni senza Chiara Ferragni, in Sicilia con un gruppo di amici, e il divertimento non manca di certo. Virale l’ultimo siparietto a cui ha dato vita proprio Federico che ha improvvisato con il primogenito un dialogo… sulla politica.

Fedez e Leone “parlano” di politica: il video

Improvvisando una sorta di rassegna stampa con le notizie di attualità del mondo, Fedez ha iniziato a parlare a Leone di caso politico in Spagna. Leggendo una parte di un articolo, Federico ha, di fatto, chiesto a suo figlio cosa ne pensasse. Leo, dal canto suo, ha risposto: “Non mi interessa”, tra le risate generali, comprese quelle del rapper che proprio non ha resistito.

Successivamente, però, il siparietto tra i due è proseguito anche su altre tematiche. In questo caso Federico ha letto una parte di un articolo relativa al cambio logo di Twitter che è passato dall’uccellino blu ad una X. Anche in questo caso, però, Leone non ne ha voluto sentire: “Non mi interessa. Papà, non mi interessa quello che mi leggi”, ha detto con fare serioso il bambino mentre papà Federico se la rideva comprendendo di aver “disturbato” suo figlio.

Nei commenti ai filmati diventati virali è stato boom di risate e ironia con moltissimi che hanno eletto Leone come una vera star.

Di seguito anche il video condiviso su TikTok da una pagina di fan dei Ferragnez:

Sempre la stessa pagina ha condiviso anche la scenetta successiva relativa al cambio logo di Twitter con la reazione esilarante sempre di Leone: