La causa della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez potrebbe essere Fabio Maria Damato, manager delle società dell’influencer. La richiesta del rapper avrebbe messo in crisi il matrimonio.

La crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez è l’argomento caldo delle ultime settimane, e tra segnalazioni e nuove indiscrezioni, emergono dettagli sempre più infuocati delle cause della presunta separazione. Pare, infatti, che uno dei principali motivi della crisi sia il manager dell’influencer, Fabio Maria Damato.

Ciò dimostra che il caso-Balocco ha messo in crisi il mondo della Ferragni, non solo da un punto di vista economico, ma anche sentimentale. Ecco quali sarebbero state le cause della crisi legate al manager di Chiara.

Chiara Ferragni e Fedez: la richiesta del rapper

Il settimanale Oggi ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla crisi tra i Ferragnez. Secondo quanto riportato, il periodo difficile tra Chiara e Federico sarebbe iniziato già a dicembre, proprio con lo scandalo del pandoro Balocco. In quell’occasione, infatti, il rapper avrebbe preteso il licenziamento del manager della moglie, Fabio Maria Damato, anche lui indagato.

Fedez e Chiara Ferragni

Tale richiesta non è stata accolta dall’imprenditrice, spingendo Fedez a “fuggire” a Miami con l’assistente Eleonora. Il rapper confida agli amici che doveva “Prendere una boccata d’aria“.

Tuttavia, nonostante le immagini pubblicate in occasione di San Valentino, la coppia vivrebbe separata già da mesi. Eppure, potrebbe nascondersi una vera e propria strategia architettata dall’imprenditrice.

Crisi Ferragnez: la strategia di Chiara Ferragni

Secondo alcune voci, l’annuncio della crisi coniugale sarebbe una strategia messa in campo dalla Ferragni per distogliere l’attenzione dai suoi guai giudiziari. Tuttavia, l’intento dell’imprenditrice è quello di far ricadere la responsabilità della separazione sul marito, che deve essere accusato di non aver supportato a sufficienza la moglie.

In più, in base alle indiscrezioni pubblicate su Oggi, il rapper sarebbe stato cacciato di casa diverse settimane fa. Il rapper avrebbe scritto “Sono sotto un treno“.