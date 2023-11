Inedito racconto di Tony Effe su Fedez e Chiara Ferragni in uno strip club di Los Angeles. Ecco cosa sarebbe successo.

Lunga video-intervista a Esse Magazine per Tony Effe e Dylan della Dark polo gang. Per i due diversi aneddoti passati che riguardano anche Fedez e Chiara Ferragni. In particolare spicca un’uscita fatta anni fa a Los Angeles addirittura in uno strip club…

Fedez e Chiara Ferragni allo strip club: parla Tony Effe

Chiara Ferragni – Fedez

“Posso raccontare una cosa? Una volta stavamo a Los Angeles, stavamo a fare il video di British”, ha esordito Tony Effe parlando con accento romano. “Stavamo con Fedez e Chiara a sto strip club. Fedez ci dice ‘Andiamo a questo strip’. Stavamo bevendo e ci stavano lui, Wayne e Pyrex che tiravano soldi a queste… Io mi guardavo con Chiara tipo per dire ‘ammazza che cafoni cioè non si fa'”, ha spiegato Effe.

E ancora: “C’era Fedez che c’aveva un po’ di soldi da lanciare, lui c’aveva tutti questi dollari. Era il locale quello famoso dove ci stanno i rockettari impazziti, non la roba tipo rap”. Il racconto continua: “Arrivamo là io cambio 600 dollari, Fedez 200 dollari. Io arrivo con un una roba così di banconote da 1 dollaro e Chiara fa: ‘Ma ne hai cambiati così pochi?'”.

Da qui Federico sarebbe andato a prenderne altri: “Quindi è andato a prenderne altri. Io mi ricordo che loro li accartocciavano e Federico faceva dai ‘chi prende la f**a tipo vince una cosa'”, ha raccontato il trapper.

“Loro (le spogliarelliste ndr), prendevano i soldi tipo scopa da terra. Ci guardavamo con Chiara e dicevamo tipo ‘Che squallido'”.

Dal racconto non è chiaro chi stesse lanciando i soldi alle spogliarelliste ma sembra evidente come l’episodio, che sembra essere avvenuto nel 2018, quando era uscito il video di British, abbia molto divertito i ragazzi.

Di seguito anche il post su TikTok con parte dell’intervista: