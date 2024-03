Piccolo ritorno agli allenamenti per Federica Pellegrini dopo la maternità. La Divina, però, non perde mai di vista la figlia…

Sta vivendo per la prima volta le emozioni della nuova vita da mamma ma, piano piano, Federica Pellegrini sta anche tornando a prendersi i propri spazi. La Divina si è mostrata sui social durante un primo piccolo allenamento ma senza mai perdere d’occhio la bimba, Matilde.

Federica Pellegrini torna ad allenarsi

Se nelle scorse giornate, la Pellegrini aveva raccontato come stesse procedendo la sua vita da mamma con alcune problematiche tipiche della “novità”, adesso la Divina e Matteo Giunta si stanno piano piano “riprendendo”.

In modo particolare l’ex storica nuotatrice ha fatto vedere di essere tornata, in un certo senso, ad allenarsi dopo il parto. Sebbene pare si tratti solo di esercizi tranquilli, la donna ha deciso di fare qualcosa per sé. “Riprendiamoci la schiena”, ha scritto in un post su Instagram.

Le foto pubblicate hanno fatto vedere, appunto, l’ex campionessa sopra un tappettino a svolgere qualche esercizio, probabilmente di stretching. La curiosità, però, è stata relativa a cosa la donna avesse davanti a sé: un monitor per vedere la figlia.

Il trucchetto per vedere la figlia

La Pellegrini, infatti, provando a riprendere le buone abitudini personali di allenamento, non ha certo dimenticato la sua Matilde. La piccola, infatti, è stata mostrata in un monitor posizionato davanti a dove la Divina stava svolgendo le sue attività.

La bambina dormiva e, anche per questo, la mamma ha potuto dedicare un po’ di tempo a se stessa. Il trucchetto del monitor, a quanto pare, è stato molto apprezzato dai fan della Divina che l’hanno riempita di like e commenti confermando l’ottimo feeling tra lei e il suo “pubblico”.

Di seguito anche il post Instagram della Divina con tanto di “trucchetto” e i vari commenti dei seguaci: