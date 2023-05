Federica Pellegrini ha confessato i retroscena sulla fine della sua storia con Luca Marin e sull’inizio di quella con Filippo Magnini.

Federica Pellegrini ha svelato nel suo libro, Oro, i retroscena del triangolo amoroso di cui ha fatto parte con Luca Marin e Filippo Magnini (entrambi suoi ex e celebri volti del mondo del nuoto). L’ex nuotatrice in particolare ha rivelato di quando Marin l’avrebbe sorpresa nella stessa camera da letto di Magnini e, assalito dall’ira, sarebbe arrivato persino arrivato a minacciare di “ammazzarli”.

“Se avessimo aperto sarebbe finita a botte”, ha confessato la Divina, e ancora: “Luca urla, ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male? Scusa, gli rispondo io, ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso scop*** con chi voglio”.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini: il tradimento di Marin con Magnini

Federica Pellegrini è stata legata dal 2008 al 2011 a Luca Marin e la storia tra i due è naufragata quando la campionessa ha provato un vero e proprio colpo di fulmine per il collega Filippo Magnini (a cui è stata in seguito legata per 6 anni).

“Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto. Il giorno in cui lo avevo lasciato, mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”, ha confessato Federica Pellegrini in merito alla fine della sua storia con Marin, naufragata – a quanto pare – nel peggiore dei modi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG