Ritorno al passato per la Divina, Federica Pellegrini. Sui social, la campionesse del nuoto ha mostrato il cambio look appena effettuato.

Consulti importanti per una decisione importante. Federica Pellegrini ha comunicato a tutti i suoi seguaci di aver optato per un ritorno al passato, almeno in merito al suo look. La Divina, infatti, ha deciso di tagliare i capelli più o meno come quando gareggiava. Uno stile rinnovato decisamente perfetto per lei…

Federica Pellegrini cambia look: le foto

Federica Pellegrini

Attraverso un post su Instagram, la Pellegrini ha fatto vedere a tutti la sua decisione. Cambiare look e tornare al passato. Per la Divina un pixie cut, taglio di tendenza della Primavera 2024.

La campionessa di nuoto era impegnata su un set fotografico e ha portato con sé la figlia Matilde. Nelle foto scattate, gli hairstylist presenti sul set le hanno consigliato il nuovo taglio. Come detto, si tratta di un pixie cut con i ciuffi che vanno a creare una sorta di frangia. All’insieme è stato dato un tocco “sbarazzino” con ciuffi leggermente scompigliati.

La stessa donna ha scritto accompagnando le foto: “Back to short”, confermando il ritorno al passato quasi come quando gareggiava nella vasche.

Di seguito anche un post Instagram della donna con il nuovo taglio di capelli:

Il nuovo progetto della Divina

La bella Federica, da poco, era tornata a parlare sui social di una importante iniziativa a cui ha voluto prendere parte. La Divina, infatti, aveva spiegato di essersi unita alla battaglia di WeWorld per portare la giustizia mestruale in Italia.

“In Italia, come in altri Paesi del mondo, sono ancora tante le persone con mestruazioni che non possono permettersi prodotti come assorbenti, tamponi o coppette, non hanno acqua pulita o accesso a luoghi adatti per gestire le mestruazioni”.

Nel dettaglio la Pellegrini aveva sottolineato come la sua intenzione e quella di WeWord fosse appunto far puntare i riflettori su questo tema importante e, spesso, sottovalutato.