Curiosa riapparizione social di Chiara Ferragni pizzicata in compagnia della mamma e delle sorelle in un posto molto particolare…

Si è improvvisata tifosa o, forse, nel suo cuore c’è sempre stato spazio per la Cremonese. Stiamo parlando di Chiara Ferragni che, dopo un’assenza piuttosto lunga dai social, è stata pizzicata allo stadio Zini di Cremona per la partita della squadra di casa contro la Ternana. Con lei, anche sua madre e le sorelle…

Chiara Ferragni allo stadio di Cremona

Chiara Ferragni

Una tifosa speciale per la Cremonese nella partita giocata sabato contro la Ternana. Chiara Ferragni è stata pizzicata in compagnia della mamma e delle sorelle, allo stadio Zini.

“Sparita” dai social dopo il viaggio a Dubai fatto con i figli, l’imprenditrice aveva scelto il silenzio e le poche, se non nulle, pubblicazioni su Instagram. Per lei, come noto, non un momento facile dovendo affrontare quella che sembra la separazione dal marito Fedez.

Allora eccola essersi rifugiata nell’affetto della madre e in quello delle sorelle con cui ha trascorso, quindi, alcune ore di svago in un luogo diverso dal soluto.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha ripreso il selfie di Valentina pubblicato sulle stories Instagram dando un suo giudizio negativo sulla “compagnia” che circonda Chiara:

il male di @ChiaraFerragni sono madre e sorelle più di tutto , avevi tuo marito e sei riuscita a farlo scappare , robe da pazzi , sei la tristezza fatta persona e come darti torto , con tutta quella gentaglia che hai intorno . @Fedez pic.twitter.com/fyLkfoiPsM — Marianna0174 (@Marianna745) April 13, 2024

L’esperienza allo stadio e le reazioni

Il Corriere della Sera che ha citato Cremonaoggi.it, ha raccontato anche il pomeriggio della Ferragni e le reazioni dei presenti.

L’imprenditrice digitale si è rifugiata nella sua città natale insieme alla famiglia per ritagliarsi un momento di tranquillità. I presenti raccontano di una Chiara “molto spesso attenta al cellulare (più che alla partita) e che ha concesso poche foto a chi le ha domandato un selfie”.

Staremo a vedere se presto l’imprenditrice digitale tornerà a pubblicare i suoi classici contenuti o se occorrerrà attendere altre curiose apparizioni come questa allo stadio.