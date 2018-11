Seconda cicogna in arrivo per Federica Nargi!

A due anni dalla nascita della loro prima figlia, Federica Nargi e suo marito, Alessandro Matri, sono in attesa del loro secondo bambino!

Federica Nargi è stata pizzicata da Diva e Donna in evidente stato di gravidanza, mentre era al parco intenta a giocare con la sua prima figlia, Sofia. Per la showgirl, al quinto mese secondo Diva e Donna, si tratta del secondo figlio insieme al marito, il calciatore Alessandro Matri. Federica Nargi non ha ancora annunciato la dolce notizia ai fan sui social, e in molti sono in attesa di conoscere i dettagli su questa seconda gravidanza!

Federica Nargi incinta del suo secondo figlio

Pizzicata in alcuni scatti di Diva e Donna mentre si trovava in un parco giochi con la sua prima figlia (Sofia, di due anni), Federica Nargi non è riuscita a nascondere le curve evidenti della sua seconda gravidanza. Dopotutto sia l’ex velina che suo marito hanno dichiarato in più di un’intervista di essere desiderosi di allargare presto la famiglia, specie dopo l’arrivo della piccola Sofia.

“Ho avuto una gravidanza splendida, senza particolari problemi. E quando lei è nata mi sono ritrovata subito la vita stravolta. In meglio“, aveva raccontato la showgirl a Vanity Fair all’indomani della nascita di Sofia. Quest’anno anche per una delle migliori amiche di Federica Nargi è in arrivo un’attesissima cicogna: si tratta di Costanza Caracciolo, incinta del suo primo figlio dal calciatore Bobo Vieri.

Federica Nargi: quando l’annuncio della gravidanza?

Sui Instagram Federica Nargi non ha ancora annunciato ai suoi fan la notizia della sua seconda dolce attesa, ma già sono molti i fan ad averle porto i loro auguri dopo l’uscita degli scatti rivelatori di Diva e Donna. Insomma, per la famiglia Nargi-Matri le cose sembrano procedere a gonfie vele, e tutti i fan sono in attesa di conoscere il nome del piccolo – o della piccola – che riempirà presto di gioia la loro casa!

