Da Francesco Facchinetti a Michelle Hunziker passando per Paolo Bonolis: cosa li accomuna? L’amore per i loro figli e per le loro famiglie allargate.

Quella di Francesco Facchinetti è una delle famiglie allargate – tra i personaggi dello star system – per eccellenza. Quattro figli, di cui due avuti con Lady Facchinetti, alias Wilma Faissol, una con Alessia Marcuzzi e un’altra, invece, figlia di sua moglie, nata da una precedente relazione. Ma loro non sono gli unici che vivono – in modo armonioso – in una famiglia allargata. La Marcuzzi, invece, precedentemente aveva avuto un figlio, Tommaso dal calciatore Simone Inzaghi.

Le famiglie allargate dei vip

Anche Michelle Hunziker vive una situazione simile a quella di Francesco Facchinetti. Lei, infatti, ha avuto la sua prima figlia, Aurora dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Successivamente si è sposata con Tomaso Trussardi con cui ha avuto altre due figlie: Sole e Celeste. Anche Eros è diventato padre di altri due figli, avuti dall’ex moglie Marica Pellegrinelli: Rafaela Maria e Gabriele Tullio.

Gigi Buffon e Alena Seredova sono un altro esempio di famiglia allargata, e felice. Anche se all’inizio non è stato propriamente così. I due sono genitori di due figli, successivamente dopo il divorzio a causa di un tradimento di lui sono diventati genitori di altri due figli, con i rispettivi partner.

Gigi ha avuto un figlio dalla giornalista Ilaria D’Amico, mentre la Seredova è diventata per la terza volta mamma con il compagno Alessandro Nasi.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Simona Ventura e Stefano Bettarini: felici anche se distanti

La vulcanica Simona Ventura e Stefano Bettarini, suo ex marito, hanno dovuto affrontare diverse tempeste prima di ritrovare un rapporto sereno. I due, genitori di due figli, dopo il divorzio hanno ritrovato l’amore con i rispettivi partner. Proprio la Ventura, nel 2014, ha deciso di adottare una bambina di nome Caterina.

Paolo Bonolis è un altro che ama le famiglie allargate. Il conduttore è padre di ben cinque figli, avuti, però, da due donne differenti. Stefano e Martina, sono figli della prima moglie di Bonolis, una psicologa statunitense di nome Diane Zoeller.

Successivamente, inoltre, ha incontrato Sonia Bruganelli che ha sposato nel 2002 e da cui ha avuto altri tre figli: Silvia, Davide e Adele.