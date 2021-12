Una famiglia di Lancaster, in Inghilterra, è composta dai due genitori e ben 22 figli ed è diventata un caso in Gran Bretagna.

I Radford sono una famiglia di Lancaster diventata ben presto “un caso” per i media britannici: si dà il caso infatti che i due abbiano ben 22 figli nati a cavallo tra il 1989 e il 2020. Il loro primogenito ha 32 anni mentre la loro figlia più piccola (l’ultima, stando a quanto loro stessi hanno confessato al Daily Mail) ha 1 anno. La coppia ha svelato che per le feste di Natale spenderebbe in media tra i 6 e gli 8 mila euro all’anno.

albero di natale addobbi e regali

Famiglia inglese con 22 figli

I coniugi Radford, 50 anni lui e 46 lei, hanno tenuto banco tra i media britannici per via della loro prole piuttosto numerosa. I due hanno ben 22 figli e chiaramente, durante le feste di Natale, sarebbe per loro particolarmente complicato giostrarsi tra spazio in casa e spese natalizie. “Abbiamo un tavolo in cui possiamo sistemarne 16 e un’isola in cucina per gli altri”, ha dichiarato la coppia al Daily Mail, e ancora: “A Natale spendiamo 6-8mila euro in regali”. La famiglia gestisce una panetteria a Lancaster ma i due genitori si sarebbero detti pronti a ricevere denaro attraverso le apparizioni tv o i post sui social.

