Il Codacons contro Francesca Fagnani per l’intervista a Fedez a Belve definita “deludente” e “che non graffia”.

L’intervista di Fedez a Belve con Francesca Fagnani ha fatto molto discutere e generato diverse reazioni. Una di questa da parte del Codacons che ha tuonato contro la giornalista, rea di aver portato avanti un faccia a faccia “accomodante” per il rapper.

Il Codacons contro la Fagnani per l’intervista a Belve

Francesca Fagnani

Attraverso una nota ufficiale, il Codacons ha mostrato il proprio disappunto per l’intervista a Belve di Fedez. Nel comunicato dell’Associazione per la tutela dei consumatori, infatti, si legge: “Nessuna domanda su vicende giudiziarie che coinvolgono il rapper né su omofobia e testi violenti contro le donne”.

E ancora: “Una intervista deludente che non graffia, troppo accomodante verso Fedez e dove non sono stati nemmeno sfiorati alcuni temi controversi che hanno coinvolto negli ultimi anni il rapper. Così il Codacons commenta l’intervista andata in onda ieri a “Belve” (Rai2). Ad esempio, sulla difesa a spada tratta fatta da Fedez a Chiara Ferragni per il caso del pandoro Balocco, dove ancora una volta il rapper ha puntato sulla buona fede e sull’importanza di rendere pubblica la beneficenza per ottenere un effetto emulativo”, si legge.

“La brava Fagnani ha dimenticato di chiedere a Fedez se fosse a conoscenza del fatto che la donazione in favore dell’ospedale era stata già effettuata a maggio e solo da parte della Balocco, e che nel contratto di sponsorizzazione era stato inserito il divieto esplicito di comunicare in alcun modo all’esterno la notizia sulla donazione, circostanza che smentisce del tutto le tesi sostenute ieri dal rapper in trasmissione”.

“Prona al ‘potente'”

Ma il comunicato del Codacons ha poi attaccato in modo diretto la giornalista: “Ma la cosa più assurda è che l’intervistatrice non ha fatto alcuna menzione né delle vicende giudiziarie che vedono coinvolto Fedez, il quale il prossimo 6 maggio dovrà comparire dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere del reato di calunnia ai danni del Codacons, né dello stato di “nullatenente” dichiarato dal rapper, nonostante lo stesso durante l’intervista abbia parlato della Ferrari appena acquistata e si sia vantato del fatturato milionario delle sue società, un vero e proprio assist che la Fagnani non ha saputo cogliere al volo, facendo così un favore all’ospite”.

“Non è stato poi nemmeno sfiorato il tema dei testi omofobi e violenti verso le donne contenuti nelle canzoni di Fedez, argomento che invece avrebbe meritato di essere approfondito considerato che ancora oggi quei brani sono ascoltati dai più giovani e possono indurre a comportamenti scorretti.

Una intervista “zuccherata” quindi, con la Fagnani che è apparsa prona al “potente” del gossip di turno, senza alcun graffio e con qualche carezza di troppo”.

