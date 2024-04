Iniziano le prime sfuriate a L’Isola dei Famosi. Molti naufraghi si sono lamentati del comportamento “furbo” di un concorrente.

Sono passate solo poche ore dall’inizio de L’Isola dei Famosi ma le prime tensioni sono già arrivate tra i naufraghi. La conferma è arrivata anche dai canali social del reality che hanno messo in evidenza come Artur Dainese sia finito nel mirino di alcuni colleghi in Honduras…

Isola dei Famosi, tutti contro Artur

Artur Dainese, Credits Comunicato Stampa Al via la nuova edizione de “L’isola dei famosi”

Alcuni naufraghi, ed in particolare Samuel Peron e Greta Zuccarello si sono lamentati con Artur, accusandolo di essere egoista e di non convividere con loro alcuni “trucchetti” che riguardano il cibo ed in particolare il modo di aprire i cocchi.

Secondo i due “accusatori”, Artur avrebbe tanta esperienza dettata dal fatto che abbia già frequentato L’Isola spagnola: “Ma ci insegni ad aprire bene un cocco?”, ha chiesto Greta. “Vogliamo capire…”.

Anche Peron si è aggiunto alle richieste: “Siccome tu hai già fatto 13 settimane di esperienza…”. I due hanno quindi lamentato come Dainese non volesse svelare alcune azioni importantissime al fine della sopravvivenza nel reality e hanno generato la sua forte reazione contrariata.

La replica di Artur

“Voi mi state andando contro. Io sono avvantaggiato e quindi sono nominabile. Poi però vengo qua e devo spiegarvi le cose. Allora chiedetemele, perché quando io inizio a parlare voi mi dite: ‘No, ma tu sai più di noi’ e qua e là”, ha provato a difendersi Artur.

Una difesa che, però, ha generato ulteriori polemiche: “Lui è furbo, è venuto da una esperienza precedente e – giocandosela a modo suo – dice che la tira fuori quando interessa a lui”. Anche Greta è sembrata pensarla allo stesso modo.

Definendo “arrogante” il ragazzo. Artur ha provato a mettere un freno a tutta la situazione chiudendo il discorso ma probabile che nelle prossime ore la questione possa andare ancora avanti.

Di seguito anche un post Instagram del reality con parte di quello che è successo: