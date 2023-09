Mark Zuckerberg ha avuto un’idea che sta allarmando gli utenti: Facebook e Instagram diventeranno a pagamento. Vediamo come funzionerà.

Facebook e Instagram potrebbero presto diventare a pagamento. Mark Zuckerberg sta pensando di proporre un’alternativa agli utenti dei social di Meta, dando loro la possibilità di navigare senza più messaggi pubblicitari. Vediamo come funzionerà e cosa cambierà.

Facebook e Instagram a pagamento: la nuova idea di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg sta pensando di rivoluzionare Facebook e Instagram mettendoli a pagamento. Una notizia che ha allarmato milioni di utenti, dando il via ad una polemica degna di nota. E’ bene, però, fare subito una precisazione: l’introduzione di questo nuovo account non va a cancellare quelli gratuiti. Questo significa che gli utenti saranno liberi di scegliere se mantenere il proprio profilo senza sborsare un euro, oppure pagare per averne uno full optionals.

In sostanza, quanti sceglieranno l’opzione a pagamento sui social di Meta non vedranno più la pubblicità, come già accade su Spotify e YouTube. Secondo il New York Times, che ha lanciato per primo la notizia, la versione gratuita resterà comunque disponibile in tutta l’Unione Europea, per cui gli utenti avranno soltanto un’alternativa in più.

Perché Mark Zuckerberg sta pensando a questa rivoluzione?

Stando a quanto sostiene il New York Times, Zuckerberg sta pensando di mettere Facebook e Instagram a pagamento perché i recenti rilievi di Bruxelles relativi a dati e privacy gli hanno suggerito di allinearsi alle vigenti norme europee in materia. Così facendo, infatti, il gruppo Meta riuscirà a mettere a tacere i timori delle autorità in merito alla diffusione impropria di dati personali. Le pubblicità che i social in questione distribuiscono si basano una raccolta massiccia di informazioni, quindi l’idea di Mark non è del tutto sbagliata. Al momento, non sappiamo né quando verrà lanciato l’abbonamento né tantomeno il suo costo.