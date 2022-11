Che cos’è il face tape? Si tratta dell’ultima ossessione per combattere l’invecchiamento e sta letteralmente spopolando sui maggiori social.

Nella società della perfezione combattere l’invecchiamento è di vitale importanza. Forse è proprio a causa di questa falsa credenza che ogni giorno nascono nuove tecniche per contrastare i segni del tempo. L’ultima ossessione in tema beauty si chiama face tape e sta letteralmente dilagando sui social. Vediamo cos’è e quali sono le controindicazioni.

Face tape, cos’è l’ultima ossessione per combattere l’invecchiamento

L’ultima ossessione per combattere l’invecchiamento si chiama face tape e, neanche a dirlo, è diventata virale sui maggiori social. Sia su TikTok che su Instagram spopolano video in cui i protagonisti decidono di applicare il nastro adesivo sul volto per contrastare i segni dell’età. Stando a quanto si apprende dal web, a lanciare questa moda, o almeno ad avvalorarla, è stata la modella Bella Hadid, che ha confessato di farne uso spesso.

La face tape consiste nell’applicare lo scotch nei punti del volto che sono maggiormente colpiti dai segni del tempo. Dalle cosiddette zampe di gallina alle rughe del pensatore: questo trattamento naturale, sfruttando il potere di compressione del nastro adesivo, promette di compiere miracoli. Il trucco? Applicarlo prima di andare a dormire, in modo da lasciarlo agire tutta la notte. Al risveglio, il volto dovrebbe apparire più tonico e disteso, come se si fosse fatta una seduta con l’acido ialuronico dal chirurgo estetico. Tutto qui? Ovvio che no. Quante amano il face tape giurano che si tratta di un metodo valido per prevenire i segni del tempo.

Face tape contro l’invecchiamento: occhio alle controindicazioni

Dalle palpebre agli zigomi, passando per la fronte e il mento: il face tape non provoca nessuna ferita. Eppure, la domanda sorge spontanea: è davvero oro tutto quello che luccica? Dipende. Se a ‘somministrare’ il trattamento è una persona esperta che utilizza un nastro adesivo adatto non c’è alcun problema. D’altronde, quest’ultima mania contro l’invecchiamento si basa sulla kinesiologia. Il fai da te, invece, è caldamente sconsigliato perché uno scotch inadatto può essere dannoso e, soprattutto, non va mai messo a casaccio.

