Fabrizio Corona, ospite da Peppy Night Fest, asfalta tutti da Ilary Blasi, a Belen, Nina e Lele Mora e rivela dettagli inediti su questi vip.

Fabrizio Corono torna in TV come ospite del Peppy Night Fest, condotto da Peppe Iodice. Non è stato di certo un ritorno in sordina per l’ex paparazzo che ha cominciato a sparare a zero su molti vip di sua conoscenza. La prima a pagarne il prezzo è stata Ilary Blasi con una dichiarazione piuttosto shock sui suoi esordi, ma non vengono risparmiate neanche Belen, Nina, Asia e Lele Mora.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona sui vip

“La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude.”

Fabrizio Corona esordisce con queste parole, riportate da Fan Page ma non si ferma e parla anche della sue ex: “Con Belen Rodriguez? Sono in ottimi rapporti. Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio. Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. Poi rivela: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”.

Croce su Lele Mora, l’ex paparazzo conferma e dichiara: “Con Lele Mora non ho più rapporti e mi dispiace. Lui ha perso tutto. Questo mestiere non si fa con la fortuna e lui non ha le capacità. Si è perso, resta il bene. Ma dal punto professionale, Lele Mora non vale niente. Negli anni 2000 noi comandavamo l’Italia. Oggi a lui non è rimasto niente.“

