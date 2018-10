Mediaset denunciata per colpa di Fabrizio Corona: ecco perché

A causa del marchio di Fabrizio Corona, in bella mostra sulla t-shirt durante il GF Vip, Mediaset è stata denunciata dal Codacons all’Antitrust.

Si continua a parlare dell’ingresso scoppiettante di Fabrizio Corona all’interno della casa del Grande Fratello Vip, nella puntata di giovedì 25 ottobre. Non solo perché l’ex re dei paparazzi continua a farne riferimento nelle proprie storie, non solo perché l’epico scontro con Ilary Blasi non è passato inosservato, ma anche per un altro motivo. Il Codacons, infatti, ha denunciato all’Antitrust Mediaset perché Corona è entrato nella casa più spiata d’Italia indossando una t-shirt con il logo del suo marchio.

Non sarebbe infatti consentito in televisione mostrare marche di abbigliamento, che andrebbero coperte, motivo per cui l’associazione dei consumatori ha scelto di muoversi.

Fabrizio Corona al GF Vip col marchio, denuncia Codacons

“Ciò che è davvero grave, e che potrebbe realizzare un illecito punito dal nostro ordinamento, è che Mediaset abbia permesso ad un soggetto condannato dalla magistratura di sponsorizzare in diretta il proprio marchio”. Recita così la nota ufficiale di Codacons che spiega il motivo della segnalazione.

Si tratta di un caso di pubblicità occulta per il quale l’associazione si è mossa in prima persona. Corona era entrato al GF Vip 3 per un confronto con la ex fidanzata, Silvia Provvedi, ma nessuno ha coperto il logo della maglia che indossava e per questo motivo ora Mediaset dovrà rispondere all’Antitrust.

Corona-Blasi, la lite in diretta tv

Non è stato certamente il marchio di Corona a fare scalpore nella movimentata serata di canale 5, visto che si è parlato unicamente della lite che ha visto coinvolto l’uomo e la conduttrice, Ilary Blasi. Tutto è da andare a ricercare in un episodio che risale al periodo in cui la presentatrice stava per sposare Totti.

L’ex fotografo aveva venduto al fratello del romanista degli scatti che secondo Corona sarebbero stati compromettenti, ritraendo l’ex calciatore e Flavia Vento. Circostanza mai chiarita perché le foto, dopo il pagamento, non sarebbero mai state consegnate.