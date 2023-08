Fabrizio Corona si è mostrato mentre mangiava ricci di mare a Pantelleria e il suo post ha scatenato una bufera in rete.

Fabrizio Corona ha postato sui social un video in cui lo si vede mangiare dei ricci di mare a Pantelleria. Il post dell’ex Re dei paparazzi ha scatenato una bufera in rete dove in tanti lo hanno accusato di aver commesso un’azione illegale (sembra infatti che in questo periodo la pesca dei ricci di mare nella zona sia vietata). Nonostante le critiche ricevute via social il post di Corona avrebbe ricevuto un like da parte della sua celebre ex, Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona mangia ricci di mare: la polemica social

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Fabrizio Corona, che ha postato un video in cui lo si vede mangiare dei ricci di mare su una spiaggia di Pantelleria. “Ma se c’è il divieto a prendere i ricci”, gli ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “In teoria sarebbero vietati in questo periodo”, oppure: “In questo momento è vietato prenderli dal mare, se sono freschi e il video e di oggi”.

L’ex Re dei paparazzi non ha commentato i messaggi in questione e in tanti si chiedono se lo farà. Lo stesso vale per Belen Rodriguez, che avrebbe messo like al suo post.