Alberto Matano si è confessato per la prima volta senza filtri, dal rapporto con il marito ai pregiudizi subiti a causa del suo orientamento.

Alberto Matano ha fatto pubblicamente coming out nel 2022 e a seguire è convolato a nozze con il suo compagno di lunga data, Riccardo Mannino. Per la prima volta in un’intervista a Oggi Matano ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Riccardo e su come abbia cercato di ignorare i pregiudizi che, inevitabilmente, ha avvertito sul luogo di lavoro a causa del suo orientamento.

“Non posso dire che siano state tutte rose e fiori. Ogni tanto c’era quel rumore di fondo… È chiaro che se qualcuno voleva colpirmi – non trovando altri spunti – ha utilizzato anche questo argomento in modo più o meno esplicito. A un certo punto però me ne sono fregato”, ha ammesso il celebre conduttore tv.

Alberto Matano: lo sfogo per il coming out

Alberto Matano ha preferito vivere alla luce del sole la sua unione con suo marito, Riccardo Mannino, ma non ha fatto segreto di aver subito commenti fuori luogo o anche solo di essersi sentito continuamente osservato dalla gente.

“Tutto è cominciato dal bullismo, a me è capitato a scuola, sono cresciuto in ritardo, mi prendevano in giro, fino a 16 anni ero alto 1 e 60, ero più esile. E poi c’è stata la legge sull’omofobia che in quei giorni era in discussione al Senato. Ho sentito un calcio nello stomaco, una ferita che si è riaperta. Ho avvertito il bisogno di dire la mia”, ha confessato il conduttore de La Vita in Diretta, che oggi è più felice che mai per la sua unione vissuta alla luce del sole.