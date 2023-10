Sui social si è sparsa la voce che Fabrizio Corona avrebbe partecipato a Ballando con le Stelle. Sulla vicenda si è espressa Selvaggia Lucarelli.

Fabrizio Corona è già stato ospite a Belve e a Domenica In e, nelle ultime ore, si è sparsa la voce che avrebbe potuto essere ospite per una notte a Ballando con le Stelle. Sulla questione si è espressa la giurata del programma Selvaggia Lucarelli, che ha specificato via social:

“La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false”.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli: la smentita via social

Nelle sue ultime stories via social Selvaggia Lucarelli non ha menzionato direttamente il nome di Fabrizio Corona, ma ha fatto sapere che al momento non sarebbe stata presa in considerazione la possibilità di far partecipare quella che lei ha deinfito “gentaglia” a Ballando con le Stelle.

Com’è noto tra lei e l’ex Re dei paparazzi non corre affatto buon sangue, e in passato l’ex Re dei paparazzi è stato querelato dalla stessa giornalista per aver affermato in diretta a Non è l’Arena: “Selvaggia ha accanimento e frustrazione contro di me” e ancora: “E anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.

In seguito alla vicenda l’ex Re dei paparazzi venne assolto dalle accuse, ma è fuor di dubbio che tra lui e Selvaggia Lucarelli i rapporti non siano dei migliori.