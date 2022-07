Maria Tona, ex dama di Uomini e Donne, esordisce come cantante con la sua hit estiva “Pezzi” un omaggio alla chirurgia estetica.

Una ex dama di Uomini e Donne ha lasciato il piccolo schermo per dedicarsi anche alla musica. Con tanto di video su Youtube provocante, con le mani sul seno Maria Tona ha intonato la sua ultima hit Pezzi che elogia la chirurgia estetica. L’ex dama infatti, ha fondato Tona Clinic, un’organizzazione di consulenza alla chirurgia estetica.

La nuova hit di Maria Tona

Come riporta Dagospia: “Maria Tona, volto noto di Uomini e donne – versione over. Mamma e nonna, la nostra ha sentito l’impulso irrefrenabile di cantare un’ode alla chirurgia estetica. Ha addirittura realizzato un videoclip ad hoc, che inizia con lei che si auto strizza il seno e canta “sono rifatta/perfetto/chirurghi intorno al mio letto/questa è la vita che ho scelto”. Parte poi il ritornello: “ritocca qua, ritocca là”. Con lei, appaiono anche le sue quattro figlie Noemi, Francesca, Giorgia, Maddalena (pure loro si palpano labbra e corpo) e il figlio Alessandro Filippo Di Nepi“.

Insomma, l’ex dama è pronta ad esordire nel mondo della musica con un classico tormentone estivo. Il video farà sicuramente discutere per i suoi contenuti considerando anche la presenza dei figli, di cui la Tona dichiara fiera e sicura: “I miei figli mi hanno sempre accompagnata e seguita. Sono i punti ferma della mia esistenza, loro che in qualche modo, mi hanno restituito una giovinezza e una spensieratezza che non ho mai vissuto”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG