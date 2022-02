Dal 10 al 14 Maggio 2022, prenderà il via l’Eurovision Song Contest 2022. Scopri come acquistare i biglietti per vederlo dal vivo.

Come ogni anno, sta per tornare l’Eurovision Song Contest che, quest’anno, si svolgerà in Italia.

La vittoria dell’anno scorso, ottenuta dai Maneskin ha infatti portato la manifestazione nel nostro paese come da regolamento. Così, quest’anno il tutto si terrà dal Pala Alpitour di Torino.

Ad esibirsi per il nostro paese ci saranno i vincitori del Festival di Sanremo di quest’anno, ovvero Mahmood e Blanco che porteranno in gara il brano dal titolo “Brividi”.

Come fare, quindi, per assistere alla manifestazione dal vivo? Ecco tutto quel che c’è da sapere a riguardo.

Eurovision Song Contest 2022: come assistere dal vivo

La manifestazione di quest’anno che vedrà in gara ben 41 paesi, si terrà in Italia e andrà in onda il 10 ed il 12 Maggio 2022 con una finalissima che si terrà il 14 dello stesso mese.

eurovision song contest

Un vero evento a cui molti sognano di partecipare da un bel po’ di tempo e che quest’anno sarà finalmente accessibile. Per farlo, ovviamente, ci si dovrà munire dei biglietti.

Al momento non è ancora noto il loro costo effettivo. Il prezzo varierà però molto sicuramente in base alla giornata in cui si sceglierà di assistere.

Probabilmente, ci si aggirerà quindi intorno alle 80 euro per le semifinali e con scelta dei posti più lontani e si arriverà a cifre intorno ai 300 euro per la finale con tanto di posti migliori. Gli stessi si potranno acquistare nelle apposite piattaforme dedite da sempre alla vendita dei biglietti.

Assistere in altri modi al contest

Un altro modo per assistere al contest pare sia quello del volontariato.

Una prospettiva che è sembrata allettante ad almeno 12 mila persone che hanno fatto domanda a fronte dei 600 posti disponibili. Una situazione che ha portato a diverse polemiche date proprio dalla mancata retribuzione per l’aiuto dato.

Al di là del caos mediatico, coloro che saranno scelti come volontari potranno collaborare nella gestione delle informazioni ed in altre mansioni volte a rendere la manifestazione più sicura e scorrevole.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG