In qualità di partner dell’Eurovision Song Contest 2022, Booking.com ha messo in palio un soggiorno Vip che i fan della manifestazione faranno a gara per accaparrarsi. Corso di yoga, vocal coach, biglietti d’onore per l’evento più atteso dell’anno e, dulcis in fundo, un incontro privato con la star Conchita Wurst. Cosa fare per vincere il premio?

Eurovision: Booking mette in palio un soggiorno Vip

I fan dell’Eurovision Song Contest potranno godere di un soggiorno Vip ad un prezzo irrisorio: 12 euro. E’ quanto deciso da Booking.com che, in qualità di partner ufficiale della manifestazione musicale di interesse mondiale, ha messo in palio due soggiorni di una notte, in coincidenza della semifinale e della finale. I fortunati dormiranno presso la Casa del Pingone di Booking.com, situata ai margini di antiche mura romane. Si tratta di un edificio bellissimo del 15° secolo, con all’interno opere d’arte e dettagli originali.

I soggiorni in palio non offrono soltanto un posto dove dormire, ma anche tanti altri privilegi da Vip. Oltre ai biglietti d’ingresso per l’Eurovision Song Contest, con tanto di posizione da urlo, i fortunati avranno a disposizione una registrazione con un vocal coach e un incontro privato con Conchita Wurst, star dell’evento musicale e Ambassador di Booking.com per l’Eurovision Song Contest.

“La musica e i viaggi hanno il potere di unire le persone, ampliare gli orizzonti e promuovere una maggiore comprensione e accettazione, in particolare per quanto riguarda la comunità LGBTQ+. Ho conosciuto tantissime persone e luoghi incredibili attraverso la mia esperienza all’Eurovision Song Contest. Sono così felice di collaborare con Booking.com e di poterli aiutare a dare vita a quell’energia e a quelle connessioni uniche in un modo così speciale a Torino“, ha dichiarato Conchita Wurst.

Come tentare la fortuna?

Quanti desiderano partecipare all’Eurovision e avere un soggiorno Vip in palio devono tenere sotto controllo il calendario. Booking.com aprirà le prenotazioni il 9 maggio alle 10:00 (CEST) per la data della seconda semifinale del contest e il 12 maggio per il gran finale del 14 maggio. Il prezzo, come già sottolineato, è irrisorio: 12 euro a notte.

