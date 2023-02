La Collezione numismatica della Repubblica Italiana presenta le nuove monete Euro: da Raffaella Carrà a Eva Kant, passando per Diabolik.

I collezionisti di monete si stanno preparando all’acquisto del secolo: la Zecca ha presentato la nuova Collezione numismatica della Repubblica Italiana. Tanti i personaggi e le ricorrenze a cui sono dedicati gli Euro: da Raffaella Carrà a Italo Calvino, passando per Eva Kant e Diabolik.

Euro, arrivano le monete da collezione: da Raffaella Carrà a Eva Kant

La Zecca lancia la nuova Collezione numismatica della Repubblica Italiana, ovvero la serie Grandi Artisti Italiani. Su queste monete, che di certo andranno a ruba, sono tanti i personaggi e le ricorrenze che verranno omaggiate. Senza ombra di dubbio, c’è molta attesa per la moneta da 5 euro bimetallica che raffigura Raffaella Carrà. Il ritratto dell’indimenticabile artista dal caschetto biondo è raffigurato sul dritto, con la scritta Repubblica Italiana e, in alto, la firma dell’artista Petrassi. Sul retro, invece, c’è un palco con il valore della moneta e l’anno di emissione. La moneta della Carrà sarà in vendita a partire dal 7 giugno al prezzo di 40 euro.

I collezionisti fan di Giorgio Armani, invece, potranno acquistare la moneta a lui dedicata, realizzata in oro, al prezzo di 2500 euro. Il valore nominale è pari a 50 euro, mentre la raffigurazione è quella di Palazzo Orsini, sede legale della Giorgio Armani Spa. La Collezione numismatica 2023 riserva un soldino anche a Eva Kant. Acquistabile dal 3 marzo al prezzo di 30 euro, raffigura su un lato il volto della compagna di Diabolik e dall’altro l’iconica Jaguar utilizzata per le fughe. Una moneta, ovviamente, è dedicata anche a Diabolik e Ginko, entrambe in vendita alla stessa cifra di Eva.

Collezione numismatica della Repubblica Italiana: gli euro andranno a ruba

Oltre ai Grandi Artisti, la Collezione numismatica della Repubblica Italiana dedica le monete ad alcune ricorrenze importanti. Considerando che Bergamo e Brescia sono capitali della cultura, non poteva mancare un euro destinato a loro. In vendita dal 20 febbraio al prezzo di 45 euro, queste monete raffigurano i monumenti più importanti delle cittadine lombarde. Gli altri soldini che desteranno una certa curiosità sono dedicati a:

Fontana di Diana e Atteone della Reggia di Caserta: in vendita dal 21 febbraio a 250 euro;

250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli: in vendita al prezzo di 480 euro;

100 anni dell’aeronautica militare: acquistabile al prezzo di 30 o 68 euro, in base alla versione;

Prosecco e Granseola: in vendita al prezzo di 30 euro;

100 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo: acquistabile al prezzo di 65 euro;

150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni: in vendita al prezzo di 30 euro;

700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri: acquistabile al prezzo di 70 euro;

100 anni dalla nascita di Italo Calvino: in vendita a 60 euro.

