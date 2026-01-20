Emmanuel Macron, perché indossa gli occhiali da sole: il modello è virale, ecco quanto costano

Perché Emmanuel Macron indossa gli occhiali da sole: dietro il look diventato virale c’è un motivo di salute. Ecco quanto costano.

Nelle ultime ore, Emmanuel Macron ha attirato l’attenzione non solo per le sue dichiarazioni politiche, ma anche per un dettaglio piuttosto inaspettato del suo look: un paio di occhiali da sole scuri indossati durante alcuni eventi ufficiali. La scelta è in realtà legata a un motivo di salute, come riportato dall’Eliseo, ma il nuovo accessorio del presidente è subito diventato virale. Ecco quanto costano.

Perché Emmanuel Macron indossa gli occhiali da sole

Tutto è iniziato il 15 gennaio, alla base militare di Istres, durante il discorso di inizio anno rivolto alle forze armate. Emmanuel Macron è arrivato con dei classici occhiali da aviatore, che ha poi tolto mentre parlava, mostrando un occhio visibilmente arrossato e iniettato di sangue.

Da quel momento, non ha più rinunciato agli occhiali da sole: li ha indossati di nuovo all’Eliseo, durante un incontro dedicato alla Nuova Caledonia, e anche al World Economic Forum di Davos.

Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso: “Vi chiedo di abituarvi a questo nuovo look per un po’“. ‘’Eliseo ha chiarito che il presidente ha avuto la rottura di un piccolo vaso sanguigno nell’occhio, un fenomeno “benigno“, confermato anche dal quotidiano Le Parisien.

Il modello degli occhiali è diventato virale: quanto costano

Nonostante la motivazione di salute, gli occhiali di Emmanuel Macron sono diventati subito virali. Il modello, con lenti bluastre e leggermente specchiate, ha colpito per lo stile moderno e appariscente.

In molti hanno notato la somiglianza con un modello di Oliver Peoples, un marchio americano noto per l’eleganza dei suoi occhiali e oggi parte del gruppo Luxottica. Anche se non c’è certezza assoluta sul modello esatto indossato dal presidente, uno molto simile è in vendita sul sito del brand al prezzo di 252,80 euro.