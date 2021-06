Emma Marrone, ospite a Verissimo, il rotocalco del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, ha parlato del suo stato sentimentale.

Nella vita di Emma Marrone c’è un uomo? Ospite a Verissimo, il rotocalco del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, la cantante ha puntualizzato la situazione: in passato ha avuto storie importanti ma nel suo cuore non c’è nessun uomo speciale oggi. Lo ha rivelato nella puntata dello show, trasmessa in replica oggi, 19 giugno, su Canale 5.

Emma Marrone sente che è il momento giusto per l’amore

“Io ho sempre amato molto nella vita, però ad un certo punto ho capito che lasciarsi amare dagli altri è molto più complicato – ha dichiarato Emma Marrone a Verissimo -. Se dovesse arrivare oggi l’amore sicuramente sarei più brava a farmi amare, sarebbe anche il momento giusto perché ne sarei capace”. Dunque, attende il grande amore: “Sono qui, ti aspetto!” ha spiegato l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi.

“Sono single, sono in uno stato di grazia – ha affermat l’artista -. Ho trovato un equilibrio meraviglioso. Mi sono resa conto che lasciarsi amare è più complicato di tutto il resto”.

EMMA MARRONE

Tornata sul palcoscenico con il Fortuna Tour dopo oltre un anno di stop forzato per via del Covid, l’interprete di Calore ha aggiunto: “Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare nuovamente”.

In ricordo di Franco Battiato

A Franco Battiato, recentemente scomparso, Emma Marrone ha dedicato un dolce pensiero: “La perdita di Battiato è stata un duro colpo per la musica e per l’arte. Ho conosciuto l’uomo oltre che l’artista. Non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto a casa sua in Sicilia. Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo. Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in poche parole. Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato”.