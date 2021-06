Joe Biden e la first lady Jill, hanno annunciato – in una nota – la morte di Champ, loro amato pastore tedesco che si è spento serenamente a casa.

Champ, uno dei due pastori tedeschi appartenenti al presidente Biden e alla sua famiglia è morto, come annunciato dal presidente e dalla first lady, Jill Biden. Aveva 13 anni. “Il nostro amato pastore tedesco Champ è morto serenamente a casa“, hanno scritto Biden e la moglie in una dichiarazione, pubblicata dalla Casa Bianca. “Nei nostri momenti più gioiosi e nei nostri giorni più dolorosi, era lì con noi, sensibile a ogni nostro sentimento ed emozione inespressi”.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Joe Biden

Biden annuncia la morte dell’amato cane Champ: “Mi mancherà”

Il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Jill hanno annunciato la morte del loro animale domestico, il più anziano dei due che possiedono. Il pastore tedesco si è spento il 19 giugno. Aveva 13 anni. “Con il cuore pesante, vi facciamo sapere che il nostro amato pastore tedesco, Champ, è morto pacificamente a casa“, hanno detto i Biden in una nota. “È stato il nostro compagno costante e amato negli ultimi 13 anni ed è stato adorato dall’intera famiglia Biden“. Una foto di Champ:

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

Nella dichiarazione, poi, si legge: “Anche se la forza di Champ è diminuita nei suoi ultimi mesi, quando siamo entrati in stanza, si è immediatamente tirato su, la sua coda sempre scodinzolante: ci ha strofinato il naso per una grattata all’orecchio o un massaggio alla pancia. Ovunque fossimo, voleva esserci e tutto era subito più bello quando era accanto a noi. Non amava altro che rannicchiarsi ai nostri piedi davanti a un fuoco a fine giornata, unirsi a noi come presenza confortante nelle riunioni o prendere il sole se stesso nel giardino della Casa Bianca“.

Dopo essere stato eletto vicepresidente nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2008, l’attuale presidente degli Stati Uniti ha comprato Champ da un allevatore della Pennsylvania quando il cane aveva tre mesi, mantenendo la promessa che aveva fatto a Jill di procurarle un cucciolo se il presidente Barack Obama avesse vinto le elezioni. Obama ha fatto la stessa promessa anche alle sue figlie: portò, infatti, a casa il loro primo cane, Bo, morto di cancro lo scorso maggio, all’età di 12 anni.

Il secondo cane del presidente statunitense e della first lady

I Biden possiedono anche un pastore tedesco più giovane, di nome Major, che hanno adottato da cucciolo dalla Delaware Humane Association nel 2018. È il primo cane, salvato da un rifugio per animali, a vivere alla Casa Bianca. Dopo la notizia della morte di Champ, la nipote maggiore dei Biden, Naomi, 26 anni, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram e su Twitter una foto dei due cani, appartenenti ai nonni. Il post:

Rest east sweet Champ. We love you forever, we’ll miss you for always. pic.twitter.com/d6SzfwWSym — Naomi Biden (@NaomiBiden) June 19, 2021

Nello scatto, i due amici a quattro zampe giocano nella neve, sul prato della Casa Bianca. “Riposa dolcemente Champ. Ti ameremo per sempre, ci mancherai per sempre”, queste le parole della ragazza che si leggono in didascalia e che hanno attirato migliaia di “mi piace” e commenti di condoglianze per la famiglia che soffre questa importante perdita.