Emily Ratajkowski: una Venere senza veli su Instagram

Emily Ratajkowski ha pubblicato sui social uno scatto davvero bollente. La modella ha mandato i fan in estasi con la foto ispirata alla Venere di Botticelli!

La bellissima Emily Ratajkowski su Instagram è solita farsi notare per il suo fisico da urlo e le sue curve mozzafiato. Anche questa volta la modella ha deliziato i fan pubblicando uno scatto completamente senza veli, con i capelli al vento, proprio come la Venere di Botticelli.

Emily Ratajkowski senza veli su Instagram…

Emily Ratajkowski all’età di 26 anni, vanta un fisico da far invidia e non ne fa mistero. Il suo ultimo scatto pubblicato sui social la ritrae completamente senza veli, con i capelli al vento e le braccia che vanno a coprire le parti intime, sullo sfondo dell’immagine invece sono presenti delle montagne. A immortalare tanta bellezza è stata la fotografa e artista Mona Khun.

La modella ha aggiunto alla didascalia dell’immagine la descrizione: “Birth of Venus“, proprio per richiamare il famoso quadro del pittore, “La nascita di Venere“. Infatti Emily nello scatto, ricorda proprio la dea della bellezza, esattamente come era stata dipinta dall’artista della Toscana. I fan sono impazziti nel vedere la fotografia, infatti la pioggia di like è arrivata immediatamente e la modella ha ottenuto più di un milione di cuoricini.

Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Gen 13, 2018 at 8:26 PST

Emily Ratajkowski ha il fidanzato?

La modella con un nome davvero impronunciabile, che per fortuna ha optato per l’abbreviazione Emrata su Instagram, sarebbe fidanzata. Il fortunato, che tutti gli uomini invidiano, sarebbe infatti Jeff Magid, anche se dei due, sembrerebbe impossibile trovare delle fotografie insieme sui social. La coppia avrebbe trascorso le vacanze estive in Toscana, poiché la Ratajkowski è amante dell’Italia e della cucina italiana.

L’influencer che è solita creare scandali sui social, questa volta avrebbe soltanto pubblicato uno scatto artistico senza veli, che più che uno scandalo, è stato un vero e proprio apprezzamento per tutto il web!