Durante una delle sue ultimi esibizioni Elodie ha sfoggiato un abito con spacco vertiginoso ed è stata bersagliata di critiche.

L’abito Valentino sfoggiato da Elodie caratterizzato da una minigonna con spacco vertiginoso ha infiammato i social e, in tanti, hanno colto l’occasione per criticare la cantante (che già in passato si è difesa per gli attacchi subiti a causa della sua abitudine di mettere in mostra il suo corpo durante i concerti). Elodie ha deciso anche in questo caso di rinviare le critiche al mittente e, con una battuta condivisa sui social (in cui ha citato Laura Pausini) ha scritto:

“La tengo como todas” (ossia: “Ce l’ho come tutte”). La risposta in questione era stata data da Laura Pausini al suo pubblico durante un concerto nel 2014, in Perù, quando il suo abito aveva mostrato più del dovuto.

Elodie: la replica in concerto

Elodie ha replicato contro chi, in queste ore, l’ha presa di mira per la minigonna con spacco vertiginoso da lei indossata durante una delle sue ultime esibizioni e che, inevitabilmente, ha creato un dibattito in rete.

Sui social c’è infatti chi ha criticato la cantante scrivendo: “Troppo volgare, ma come ti conci?”, e ancora: “Ed ecco qui Elodie che combatte il patriarcato”, o anche: “Secondo me adesso si sta esagerando, ok è una bella donna con un bel fisico ma per cantare non credo sia necessario presentarsi cosi… dai … sembra senza mutande.” Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

In passato la stessa Elodie si era difesa da questo genere di critiche confessando a Vanity Fair: “Sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Io sono una smandrappata orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati”