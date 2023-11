Altri guai per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha ricevuto una nuova condanna per alcuni fatti avvenuti nel 2021.

Era appena tornato libero ma ora, per Fabrizio Corona, ci sono novità negative. Nel dettaglio l’ex re dei paparazzi è stato condannato a 7 mesi di reclusione per alcuni episodi avvenuti nel marzo 2021. A riportare la notizia il Corriere della Sera e altri media.

Fabrizio Corona, arriva una nuova condanna

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è stato condannato a 7 mesi di reclusione dal tribunale di Milano per le accuse di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di evasione. Da quanto si apprende da diversi media di informazione italiani la condanna ricevuta fa riferimento a fatti avvenuti nel marzo 2021, quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso che l’ex agente fotografico doveva rientrare in carcere e lui aveva protestato.

In quell’occasione, l’ex re dei paprazzi si sarebbe ferito alle braccia e avrebbe urlato verso le forze dell’ordine oltre che aver spaccato il vetro di un’ambulanza che era giunta sul posto, sotto casa, per prelevarlo e portarlo in ospedale.

Secondo quanto si apprende, la giudice della decima sezione penale ha assolto Corona dall’imputazione di oltraggio agli agenti di polizia e dal tentativo di evasione dal reparto psichiatrico dell’ospedale in cui era stato ricoverato nei giorni successivi. Discorso diverso per i restanti capi d’accusa, ovvero danneggiamento e rsistenza.

Per l’ex re dei parazzi si tratta della prima condanna non ancora definitiva da quando era tornato libero. Nelle stories social dell’uomo presenti alcuni momenti di questo pomeriggio trascorsi in tribunale.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram proprio dell’ex re dei paparazzi tornato molto attivo via social: