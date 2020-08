Elisabetta Canalis sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la sua famiglia e ha rivelato un episodio increscioso di cui sarebbe stata vittima.

Le vacanze di Elisabetta Canalis nella sua amata Sardegna sono state interrotte da un episodio che ha indignato l’ex velina, e che ovviamente non ha mancato di “denunciare” attraverso i social. La Canalis si è mostrata mentre era intenta a recuperare la sua bici e quella del marito sulle rocce al di sotto della muraglia di Alghero. A “lanciarle” contro gli scogli sarebbero stati dei “vandali” che, a detta della showgirl, sarebbero stati “completamente ubriachi”:

“È la seconda volta che capita perché purtroppo è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi e quest’anno hanno battuto il record”, ha scritto via social, mostrandosi mentre era intenta a recuperare le due bici.

Elisabetta Canalis: la bicicletta e lo sfogo contro i vandali

Elisabetta Canalis ha mostrato nelle sue stories quello che un gruppo di vandali avrebbe fatto contro la sua bicicletta (su cui era applicato anche il seggiolino della figlia, Skyler Eva). La showgirl è andata a recuperare la bici sugli scogli e sui social ha denunciato l’accaduto, sfogandosi contro il gesto increscioso compiuto a suo avviso “da alcuni ragazzini completamente ubriachi”.

La showgirl, che ha trascorso a Los Angeles la quarantena per l’emergenza Coronavirus, ha fatto ritorno nella sua amata Sardegna insieme al marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva, impaziente di rivedere i nonni e gli zii.

La presunta lite con Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis ha sposato Brian Perri nel 2014 e da allora si è trasferita a Los Angeles, dove aveva aperto una palestra con la collega di sempre Maddalena Corvaglia. Secondo i rumor in circolazione le due ex veline avrebbero litigato e infatti sui social hanno smesso di mostrarsi insieme. In tanti si chiedono quali siano i motivi del presunto alterco avuto dalle due e se prima o poi faranno la pace.

