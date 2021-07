La showgirl su Instagram a sostegno della sua terra, in queste ore colpita dall’emergenza roghi

Elisabetta Canalis ha istituito una raccolta fondi pubblicizzandola su Instagram a sostegno della Sardegna. La sua regione di nascita (lei nata a Sassari, il padre nato e cresciuto in provincia di Oristano) è in queste ore colpita dall’emergenza roghi. Nella sua live ha annunciato di aver collaborato con la Dinamo Sassari e il Banco di Sassari raccogliendo circa 100 milioni di euro.

L’ex velina ha precisato il motivo di questa collaborazione

“Sono le persone che durante il Covid hanno fatto la raccolta fondi per aiutare gli ospedali sardi per ottenere le apparecchiature e tutto ciò che serviva per affrontare l’emergenza”, ha dichiarato. Sicuramente una bella iniziativa che dimostra quanto l’ex velina sia legata alla propria terra, dove sta trascorrendo le vacanze estive.