Gli effetti della pandemia pesano anche sulla coppia, che si sarebbe dovuta sposare in Puglia quest’estate

Il matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini si sarebbe dovuto svolgere quest’anno, ma non se ne farà nulla. Colpa, ancora una una volta, della pandemia e delle sue conseguenze. Nei programmi, la Panicucci e il suo compagno, si sarebbero dovuti sposare in Puglia quest’estate. Invece la celebrazione verrà svolta più avanti, in tempi migliori, quando la variante delta non farà così tanta paura.

Federica Panicucci ha conosciuto Bacini dopo il divorzio da Mario Fargetta

Con il disc jockey lombarda è stata sposata per vent’anni. Bacini possiede un brand di moda, Rude is cool, che vanta numerosi negozi in molti paesi. Proprio grazie al mondo della moda i due si sono conosciuti: la Panicucci presentava a Milano il suo marchio di t-shirt quando Bacini si presentò. Da allora i due non si sono più lasciati.