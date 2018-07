Elisa Isoardi e Matteo Salvini inaugurano il loro nido d’amore…

Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno inaugurato la loro nuova casa a Roma. Ecco tutti i dettagli…

Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno finalmente inaugurato il loro “nido d’amore”. La coppia, infatti, è stata paparazzata dalla rivista Chi mentre si apprestava a entrare nella nuova casa.

Insomma, due cuori e una capanna… più o meno. La nuova residenza dei due è a Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi. Una scelta, quella di trasferirsi nella Capitale, comoda per entrambi dato che lui sarà impegnato al Governo, mentre lei alla conduzione de La prova del cuoco. Un passo quello che stanno compiendo Elisa e Matteo che – forse – è preludio di qualcosa di ancora più importante. Staranno pensando alle nozze?

Dopo le vacanze separate (Salvini ha trascorso qualche giorno con i figli in Liguria, mentre, la Isoardi era rimasta in Piemonte accanto a una zia malata…) la coppia si è ritrovata a Roma per inaugurare finalmente la loro nuova casa.

Non c’è ombra di crisi tra i due, nonostante le insistenti voci al riguardo. Anzi, Matteo ed Elisa sembrano essere più innamorati che mai. D’altronde la coppia ha già superato diverse prove, tra le quali anche quelle di un presunto tradimento di lei…

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: sembra essere ormai superato il tradimento…

Una coppia, quella di Matteo ed Elisa, che sembrerebbe sempre più affiatata e diretta verso l’altare. Sono lontani i tempi in cui la Isoardi chiedeva insistentemente delle prove d’amore al leader politico…

Pare, infatti, che in passato la conduttrice abbia sofferto per la mancanza di dimostrazioni da parte di Matteo, il quale per molto tempo non avrebbe ufficializzato il loro rapporto.

La prima foto insieme pubblicata da Salvini risale al concerto di Vasco al Modena park. Un gesto che però non aveva convinto Elisa, la quale poi si era lasciata “travolgere” dalle attenzioni di un amico (ricordiamo il famoso bacio per cui i due si erano allontanati…).

Ora però il loro rapporto sembra andare davvero a gonfie vele. Vedremo se questa nuova convivenza sarà preludio delle tanto attese nozze.