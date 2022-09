Per le elezioni 2022, come avvenuto anche in passato, ci sono dei test online che aiutano a capire chi votare: quanto sono affidabili?

Il 25 settembre 2022 si svolgeranno le elezioni politiche straordinarie, nate dalla crisi di Governo provocata dal Movimento Cinque Stelle. Scegliere chi votare, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, è davvero difficile. Ci sono, però, dei test online che, tramite una serie di domande, aiutano a capire quali sono i partiti che si avvicinano maggiormente ai propri ideali.

Elezioni 2022: test online per capire chi votare

Le elezioni politiche si avvicinano: il prossimo 25 settembre gli italiani sceglieranno il capo di Governo che andrà a sostituire Mario Draghi. I vari partiti sono nel pieno della campagna elettorale e ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino. Da Matteo Salvini con il suo Lega Nord a Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, passando per Enrico Letta con il Partito Democratico e Giuseppe Conte con il Movimento Cinque Stelle: tutti, in un modo o nell’altro, hanno predicato bene e razzolato male.

Gli italiani, questo almeno si coglie dai vari commenti che si leggono sui social o dalle dichiarazioni nei talk show che si occupano di politica, sono stanchi. Stanchi di essere presi in giro, di assistere a giochi di potere che non fanno altro che rimpolpare le casse dei soliti noti e di assistere inermi alla morte dell’Italia. In questo marasma generale, che vede la popolazione incerta su chi votare, si inseriscono i test online che promettono di aiutare a compiere una scelta. I quiz più affidabili, considerando che la risposta è data da un algoritmo, sono:

Come già sottolineato, questi test online non devono essere presi come una specie di oracolo, ma consultati con la giusta curiosità.

Come funzionano i test online per le elezioni 2022?

I test online per le elezioni del 2022 sono strutturati con un una serie di domande sulle tematiche più disparate: dai matrimoni per le persone dello stesso sesso alla legalizzazione delle droghe, passando per l’immigrazione. In base alle risposte che vengono fornite, l’algoritmo suggerisce il partito politico per cui votare o quelli più affini al proprio pensiero. Sono affidabili? Il consiglio è provarli tutti e, in base alle risposte, farsi un’idea.

