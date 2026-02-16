Eclissi solare del 17 febbraio 2026: pochi “eletti” vedranno l’anello di fuoco

Siete pronti per immortalare l’anello di fuoco dell’eclissi solare? La data da segnare in agenda è il 17 febbraio 2026, ma solo per pochi.

Martedì 17 febbraio 2026 ci sarà una speciale eclissi solare che farà apparire in cielo quel particolare anello di fuoco che sa tanto di film di fantascienza. Purtroppo, però, il fenomeno non sarà visibile ovunque: solo pochi fortunati riusciranno ad ammirarlo e, magari, a fotografarlo.

A che ora inizia l’eclissi solare del 17 febbraio 2026?

Il 17 febbraio 2026, poco dopo le 13, in cielo apparirà un magnifico anello di fuoco, tipico dell’eclissi solare anulare. Nello specifico, l’evento avrà inizio alle 10:56 ora italiana, quando la Luna inizierà a ‘imporsi’ sul disco solare. Nella prima località in cui l’evento sarà visibile, la totalità si raggiungerà alle 12:43.

Il massimo dell’eclissi solare, quello in cui si manifesterà l’anello di fuoco, è atteso alle ore 13:12, con termine alle 13:42. La fine della fase parziale, invece, si sarà alle 13:42. Purtroppo, anche se è un fenomeno molto ‘ricercato’, soltanto pochissime persone riusciranno ad ammirarlo in tutto il suo splendore.

Secondo le stime degli esperti, il 17 febbraio godranno di questo spettacolo, o meglio a parte di esso, solo il 2,17% della popolazione mondiale. Lo 0,03% (2,3 milioni di persone) riuscirà a vedere il 30% dell’oscuramento del disco solare, ma nessuno ammirerà l’anello di fuoco. Il motivo? La zona dove sarà visibile.

Dove si vede l’eclissi solare?

Il 17 febbraio 2026 l’eclissi solare completa sarà visibile in tutto il suo splendore soltanto in una zona remota dell’Antartide: ecco svelato il motivo per cui nessuno potrà ammirarla. La fase parziale, invece, si potrà osservare in alcune parti dell’Africa meridionale, nell’estrema punta meridionale dell’America latina, tra Cile e Argentina, sulle Isole sub-antartiche (come Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi) e in aree meridionali degli oceani Pacifico e Atlantico.

In Italia, ovviamente, non abbiamo alcuna speranza, ma non dobbiamo disperare: il prossimo 12 agosto, anche noi potremmo assistere a una magnifica eclissi solare, con un oscuramento che dovrebbe aggirarsi intorno al 90%.