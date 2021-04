Il Duolingo Roll è un rotolo di carta igienica che si trasforma in un vero e proprio corso per apprendere una nuova lingua.

Imparare una nuova lingua può essere difficile e, soprattutto, richiedere molto tempo, motivo per cui molti preferiscono rinunciare in partenza. Da questa premessa nasce l’idea di Duolingo per un rotolo di carta igienica, il Duolingo Roll, che si trasforma in un innovativo metodo per imparare una seconda lingua. Il progetto, portato avanti insieme a Wieden+Kennedy, è stato lanciato con una campagna di raccolta fondi. Entriamo più nel dettaglio e scopriamo come è nata questa idea senz’altro fuori dagli schemi.

Come nasce il Duolingo Roll

L’idea che potete vedere qui in foto, nasce dalla compagnia Wieden+Kennedy che collabora attivamente con società del calibro di Coca-Cola e Disney. Il progetto è stato portato avanti con Duolingo, i creatori di un’applicazione gratuita che permette, appunto, di studiare una nuova lingua in piccole lezioni da seguire ogni giorno per pochi minuti.

Surprise! Duolingo Roll isn’t a *complete* joke. 🙃



That’s right: we’ve actually made a limited supply of “Spanish for English Speakers” Duolingo Roll to give to 50 lucky winners in the US and UK! 🧻🤭



Roll on over here to enter ➡️ https://t.co/KSi98NrSZ4 pic.twitter.com/HtEcTtvhtu — Duolingo (@duolingo) April 2, 2021

Su questo stesso concetto si basa l’idea di creare un rotolo di carta igienica che permetta ai suoi utilizzatori di imparare una nuova lingua un po’ alla volta. Proprio così come accade utilizzando un’app per imparare le lingue straniere, ma presentando le lezioni in un formato meno convenzionale. Gli ideatori del progetto svelano che in media ognuno di noi trascorre 14 minuti al giorno in bagno. Perché quindi non utilizzare in modo produttivo questo lasso di tempo?

Come acquistare il Duolingo Roll

Questo originale rotolo di carta igienica è stato lanciato con lo slogan “trasformare il proprio bagno in un’aula”, gioco di parole che però suona meglio nella versione originale “turn your bathroom into a classroom”.

Naturalmente i corsi di lingua in questa veste inconsueta saranno disponibili per un pubblico vario. Troviamo, infatti, i rotoli per imparare l’inglese rivolti a persone la cui prima lingua è il cinese, il portoghese, lo spagnolo o il giapponese. Un’altra versione permette, invece, ai madrelingua inglesi di imparare lo spagnolo. Attualmente i rotoli sono stati prodotti in numero limitato e gli ordini si possono effettuare dal sito di Duolingo. Per il momento l’unico “corso-rotolo” disponibile è quello per imparare lo spagnolo rivolto agli inglesi madrelingua.