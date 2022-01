La co-conduttrice del Festival di Sanremo Drusilla Foer ha annullato tre date del suo tour per preservarsi in vista di Sanremo 2022 dal Covid-19.

Drusilla Foer sarà una delle conduttrici di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Mancano pochi giorni all’inizio del Festival e la nobildonna ha deciso di rimandare tre date del suo tour di spettacoli, dopo un caso di Covid accertato nella sua compagnia.

Nello specifico, la Foer ha cancellato le tre date di ‘Elenganzissima’ previste per stasera a Varese, per domani a Carpi e per il 29 gennaio a Mestre. Drusilla è al momento negativa al Covid, ma alcune persone della sua compagnia sono risultate positive, per cui l’attrice ha deciso di preservarsi in vista dell’inizio di Sanremo 2022.

In un’intervista a Radio 101, Drusilla Foer ha dichiarato di essere molto felice della scelta di Amadeus, emozionata di essere co-conduttrice su un palco così importante: “Sono divertita e molto emozionata, e preoccupata di fracassarmi al quinto scalino. In alternativa alle scale voglio uno scivolo”

