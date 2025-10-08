Dove vive Gianni Sperti: la casa romana dell’opinionista tra eleganza e minimalismo

La casa romana dell’opinionista di Uomini e Donne trasuda eleganza e minimalismo: un’oasi di pace. Ecco dove vive Gianni Sperti.

Nel cuore di Roma, l’opinionista storico di Uomini e Donne, volto amatissimo del programma di Maria De Filippi, vive in un appartamento che rispecchia la sua personalità: discreta, raffinata e profondamente equilibrata. La casa di Gianni Sperti, d’altronde, è ubicata in una delle zone più suggestive della Capitale, unisce comfort, gusto e semplicità in un connubio che trasmette calma e armonia.

La casa dove vive Gianni Sperti: oasi di quiete nel cuore della Capitale

Gianni Sperti, va detto, è originario di Manduria, ma ha scelto Roma come città d’adozione. Il quartiere in cui ha deciso di vivere ha un’anima vivace e creativa, a metà strada tra il moderno e il tradizionale. Qui, l’ex ballerino ha trovato lo spazio ideale per creare un ambiente che parli di sé senza eccessi.

La sua abitazione è un esempio di eleganza minimalista. Le tonalità neutre sono alla base degli interni — bianco, beige, grigio perla — e creano un’atmosfera luminosa e rilassante.

Gli arredi sono pochi ma scelti con cura, ciascuno con una funzione precisa, in perfetta coerenza con il suo gusto essenziale. Ogni stanza è pensata per favorire il benessere e la concentrazione, in quanto Sperti ama l’ordine e l’armonia.

Gli interni e la terrazza con vista mozzafiato

Il fulcro della casa è la cucina, ambiente prediletto da Sperti. Moderna e funzionale, si apre su un ampio soggiorno inondato di luce naturale, dove vi sono materiali diversi, tra i quali possiamo annoverare l’acciaio, il legno chiaro e il vetro.

Al centro, c’è un’isola elegante con dettagli industrial che dona carattere all’insieme, creando, in tal modo, lo spazio perfetto per accogliere amici o rilassarsi dopo una giornata televisiva.

Ma è la terrazza a rendere davvero unica la casa. Da qui, infatti, è possibile avere una ampia vista su Roma, davvero spettacolare: il Gasometro dell’Ostiense si staglia all’orizzonte come una scultura urbana, mentre i tramonti capitolini regalano giochi di luce che trasformano l’appartamento in un piccolo osservatorio privato sulla Città Eterna.