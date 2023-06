Ecco dove vedere Manchester City-Inter in diretta streaming: è la finale di Champions League 2022/2023, in palio c’è il trofeo.

Sabato 10 giugno 2023 è il giorno della partita che vale un’intera stagione: a Istanbul si gioca Manchester City-Inter, la finale della Champions League 2022/2023. Gli inglesi, freschi vincitori anche della Premier League dopo aver rimontato in classifica l’Arsenal, sono i favoriti e cercano la loro prima Champions League. L’Inter ha chiuso invece la Serie A al terzo posto ma in questa stagione ha comunque alzato al cielo due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. La formazione allenata da Simone Inzaghi ha strappato il pass per la finale eliminando in semifinale il Milan e ora spera di poter aggiungere alla propria bacheca la coppa dalla grandi orecchie. Vediamo ora dove vedere Manchester City-Inter in streaming.

Dove vedere Manchester City-Inter in streaming: il link

Ci sono varie possibilità per vedere Manchester City-Inter in diretta streaming. Come tutte le partite di Champions League, anche la finalissima tra il club nerazzurro e quello inglese è trasmesso in diretta streaming su Sky Go. Per vederla su questa piattaforma è però necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky.

C’è anche un’altra alternativa per vedere Manchester City-Inter in streaming ed è tramite NOW TV: anche in questo caso però si tratta di una soluzione a pagamento.

Ma si può vedere Manchester City-Inter in streaming gratis? Certo che sì e questo grazie a Mediaset Infinity. La partita, infatti, oltre che dai canali a pagamento è infatti trasmessa in diretta e in chiaro anche su Canale 5, questo significa che può essere vista anche sulla piattaforma on demand dell’emittente televisiva e basterà collegarsi al link: mediasetinfinity.mediaset.it.

Dove vedere Manchester City-Inter

Come detto in precedenza, in diretta TV Manchester City-Inter può essere vista in chiaro su Canale 5 ma è anche trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K. Il calcio d’inizio della partita, lo ricordiamo, è alle ore 21.00 esatte.

