ll Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto che Fabrizio Corona deve scontare un anno della sua pena ai domiciliari continuando le cure per i suoi problemi psichici.

Per un anno il Tribunale di Milano ha disposto che Fabrizio Corona deve scontare la pena al di fuori del carcere e farsi curare per problemi psichici, con una terapia ad hoc. Ci sono ancora 5 anni e 5 mesi per l’ex paparazzo che a quanto pare risulta avere evidenti problemi di ordine psicologico da risolvere al più presto.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Fabrizio Corona deve farsi curare per i suoi problemi psichici

“Nel corso dell’udienza di ieri, 20 dicembre, il procuratore generale ha chiesto che fosse disposta una perizia medico-legale nei confronti di Corona, mentre i suoi legali, Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa, hanno insistito per la concessione del differimento della pena per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare, misura già in esecuzione in via provvisoria. I giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto di non dover disporre la perizia e hanno disposto il differimento ad alcune condizioni.”

Queste le parole di Today su Fabrizio Corona che sconterà un anno della sua pena ai domiciliari e provvederà a continuare le cure psichiatriche al di fuori del carcere.

Riproduzione riservata © 2021 - DG