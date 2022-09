La nuova stagione di Domenica In è ripartita e, nella prima puntata della stagione, non è mancata la sfuriata di Mara Venier: cosa è successo in diretta.

“Zia Mara”, come tutti ormai l’hanno soprannominata, è una persona schietta e diretta. Poco avvezza a sorrisi di circostanza, non esita a mostrare tutto il suo aspetto più verace anche davanti alle telecamere. Nella passata stagione, com’è noto, non sono mancati momenti di tensione tra la conduttrice Rai e alcuni addetti ai lavori nel corso delle puntate di Domenica In. Così, anche la nuova stagione è iniziata all’insegna dei rimproveri.

Mara Venier furiosa con il pubblico

Nel corso dell’intervista di Claudio Santamaria e Francesca Barra nella puntata di ieri, 11 settembre, di Domenica In, Mara Venier si è improvvisamente inalberata.

Interrompendo la giornalista, che stava raccontando un momento della vita privata con l’attore, la conduttrice Rai si è voltata verso il pubblico e con sguardo feroce ha intimato ad una persona di prestare attenzione e rispettare il lavoro altrui.

“Scusi, scusi! – ha esclamato la Venier – . Stiamo lavorando!”. In studio è calato per un momento il gelo e anche gli ospiti della conduttrice sono apparsi in difficoltà davanti a quel rimprovero.

L’intervista, poi, è ripartita e “zia Mara” ha cambiato registro ma, dopo l’appunto stizzito, nessuno più si è permesso di proferire parola. E il video del momento, come prevedibile, è diventato virale in rete.

