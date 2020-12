Avete mai visto la straordinaria villa di Stefano Dolce e Domenico Gabbana a Stromboli? Pare sia stata venduta a una cifra pazzesca, e ora capirete perché…

La villa extra lusso degli stilisti Dolce & Gabbana a Stromboli sarebbe stata venduta a un misterioso imprenditore italiano, un affare da capogiro che si sarebbe concluso per una cifra di 6 milioni di euro. Stiamo parlando di una casa mozzafiato di circa 500 metri quadrati, un gioiello di design e comfort in cui dominano il bianco e una luce naturale capace di avvolgere tutti gli ambienti.

“Villa sotto il Vulcano”: a Stromboli il gioiello di Dolce & Gabbana

Si scrive “Villa sotto il Vulcano“, si legge “Wow!”: è la strepitosa casa di Dolce & Gabbana a Stromboli, venduta tramite l’agenzia Lionard Luxury Real Estate (che si occupa di vendita di immobili di lusso in Italia e che ne ha diffuso un suggestivo video), secondo il Corriere della Sera, a un ignoto uomo d’affari italiano per una cifra di 6 milioni di euro.

Si tratta di una splendida residenza nel cuore dell’isola delle Eolie, in Sicilia, ai piedi dell’omonimo vulcano che Domenico Dolce e Stefano Gabbana acquistarono negli anni ’90 da un artista svizzero.

È uno scrigno di comodità e bellezza senza compromessi con vista mozzafiato sul mare, esteso per circa 500 metri quadrati e teatro di party da sogno con le più grandi star del jet set.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Villa Dolce & Gabbana: lusso senza paragoni tra suite e vista mare

La villa dei celebri stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana è una proprietà dal carattere unico e sofisticato. Incastonata nel cuore di una roccia a picco sul mare, spicca nel magico scenario naturale circostante per via de suo colore bianco brillante e per l’armonia architettonica con cui abbraccia il paesaggio di Stromboli.

Al suo interno ben sette suite (ciascuna con un suo tema) immerse in una proprietà di oltre 1.279 metri quadrati di superficie. Ampie aree relax e splendidi spazi esterni, con meravigliose terrazze, si muovono sinuosi nel seno di un panorama sorprendente e senza tempo, dove la luce del sole e della luna la fa da padrona nella magica estate siciliana.

La casa di Dolce & Gabbana tra innovazione e tradizione

L’arredamento dell’abitazione è un mix di innovazione e tradizione, tra lo stile inconfondibile di D&G e i romantici accenti dell’artigianato locale. Ogni stanza ha un suo colore, esito di un lavoro di interior design che rende la villa preziosa e assolutamente unica nel suo genere.

I rivestimenti in pietra lavica dei bellissimi bagni, tutti diversi tra loro, testimoniano il particolare amore per il rispetto dei luoghi e la grande attenzione ai dettagli scelta per questa straordinaria location.