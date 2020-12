Conoscete il significato dell’espressione urbi et orbi? La si usa quando il Papa invoca una particolare benedizione… ma c’è altro da scoprire!

Molti hanno sentito l’espressione latina “urbi et orbi” ma altrettanti ne ignorano il significato. Cominciano spiegando il contesto in cui si usa oggigiorno, perché appunto le espressioni di questi tipo ne hanno di ben specifici. Ma allo stesso tempo, esso viene utilizzato anche nel linguaggio comune, seppur in maniera meno frequente. Ecco cosa significa questa espressione, l’origine e quando viene utilizzata!

Origine : dal latino.

: dal latino. Quando viene usato : in ambito religioso e nel linguaggio comune.

: in ambito religioso e nel linguaggio comune. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: globale.

Il significato di urbi et orbi e l’origine

Urbi et orbi significa letteralmente “Alla città e al mondo“. La città, ovviamente, è Roma appunto per la lingua latina che si parlava nell’età antica. Questa espressione, al giorno d’oggi, si usa in ambito religioso, in particolare cattolico in quanto può essere anche utilizzata dal Papa per bolle papali, documenti pontifici e per le benedizioni “urbi et orbi”, ovvero che si rivolgono ai fedeli della città di Roma e del mondo intero.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/citt%C3%A0-skyline-distretto-di-tondo-291096/

Questa locuzione latina, inoltre, può essere utilizzata anche nel linguaggio di tutti i giorni, o almeno in qualche occasione particolare. Infatti il senso che dà e quando si dice qualcosa “ai quattro venti” ovvero a molte persone che ne vengono a conoscenza. È usato in modo scherzoso in questo senso.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso, presi da frasi di senso compiuto:

“Diplomazia pontificia, verso l’Urbi et Orbi di Natale” da acistampa.com del 19 dicembre 2020.

“Domani la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco?” da corrierece.it del 26 novembre 2020.

“È stato un annuncio Urbi et Orbi il tuo… lo hanno saputo tutti in un battibaleno“.

Scopri anche cosa significa l’espressione latina alleluia, usata anch’essa nel mondo religioso.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/citt%C3%A0-skyline-distretto-di-tondo-291096/