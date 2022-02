Il campione internazionale Novak Djokovic è da mesi al centro delle polemiche, per i problemi legati alla sua scelta di non vaccinarsi, decisione che lo ha portato ad essere escluso da diversi tornei di tennis mondiali.

Ora, però, pare che l’Italia gli riaprirà le porte, nonostante le rigide restrizioni in merito a Green Pass, tamponi, vaccini e tutto quello che ne concerne. A comunicarlo è stata il Sottosegretario dello Sport Valentina Vezzali, che annuncia la presenza di Djokovic ai prossimi Internazionali di Tennis 2022.

Ecco cosa ha detto: “Nel singolo all’aperto non è previsto il green pass rafforzato e dunque Djokovic, se vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo senza alberghi o ristoranti, ma potrà giocare. Dobbiamo anche considerare che dal 31 marzo, a seconda del calo della curva epidemiologica, si dovrebbe avere la fine dello stato di emergenza e la situazione andrà valutata bene”

Insomma, sembra che Djokovic sarebbe il benvenuto nel nostro Paese, se decidesse di competere al torneo nonostante le numerose controversie che lo hanno visto protagonista in questi mesi.

Gli internazionali di tennis avranno luogo dal 2 al 15 maggio. Attualmente lo status d’emergenza è previsto fino al 31 marzo, anche se la situazione è in continua evoluzione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram