La famiglia di Diletta Leotta si allarga: è nata Chloe, la figlia del fratello Mirko Manola. L’annuncio social.

Fiocco rosa in casa Leotta: Mirko Manola, fratello della celebre conduttrice sportiva Diletta Leotta, è diventato papà per la seconda volta. La nuova arrivata si chiama Chloe ed è nata martedì 8 luglio 2025, dalla relazione con Elena, assistente del chirurgo estetico. Ma questa non sarebbe l’unica lieta notizia per la famiglia della conduttrice. Continuano, infatti, i rumors sulla presunta seconda gravidanza della stessa Leotta. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’annuncio di Mirko Manola: “Benvenuta Chloe”

La coppia ha dato l’annuncio via social con parole cariche di emozione: “Tra uno sguardo, una carezza e un respiro, ci siamo trovati nella versione più bella di noi. Benvenuta Chloe. Hai già riempito la nostra vita d’amore“.

La risposta di Diletta Leotta, zia bis per la seconda volta, non si è fatta attendere: un commento dolce, con l’emoji dagli occhi a cuore, a dimostrazione del forte legame familiare.

Tra le reazioni più affettuose anche quella di Elodie, grande amica della conduttrice, che ha lasciato un cuore sotto il post.

Diletta Leotta incinta di nuovo? Le indiscrezioni si moltiplicano

Mentre festeggia l’arrivo della nipotina Chloe, Diletta Leotta è al centro dell’attenzione per un’altra possibile lieta notizia: una seconda gravidanza.

Dopo la nascita di Aria nel 2023, avuta con il marito Loris Karius, la conduttrice potrebbe essere in attesa di un altro figlio.

A far nascere il sospetto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui Diletta sarebbe stata avvistata all’Ospedale San Raffaele di Milano per un’ecografia. Al momento, però, né Leotta né Karius hanno confermato o smentito le voci.

Di certo il 2025 si preannuncia come un anno importante per Diletta Leotta, tra nuovi impegni lavorativi e una possibile espansione della famiglia.