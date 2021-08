Diletta Leotta è in Sicilia a godersi le vacanze con i suoi cari e Can Yaman? Lui è rimasto in Sardegna, i due stanno trascorrendo le vacanze separati

Il settimanale Chi, ha avvistato Diletta Leotta all’aeroporto di Catania nelle ultime ore, mentre Can Yaman sembra rimanere in Sardegna. La cosa ha destato i sospetti del web ma non ci sono ancora certezze a riguardo.

Diletta Leotta e Can Yaman si stanno lasciando? Per ora passano le vacanze separati

Mascherina e un completo total black, Diletta Leotta è stata avvistata dai paparazzi di Chi all’areoporto di Catania. La certezza, dunque, arriva proprio dal settimanale che ha svelato che nelle ultime ore, la bella Leotta si è recata in Sicilia per trascorrere le vacanze nella sua terra. Can Yaman invece continua a godersi le sue vacanze in Sardegna tra allenamenti e svago. I due stanno dunque trascorrendo le vacanze separati. Non si hanno ancora dichiarazioni ufficiali ma la cosa sta insospettendo il web: che siano semplici circostanze o qualcosa di più? Ci terremo aggiornati!